شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يراجع خطة مواجهة الأهلي في المران الختامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم فريق سيراميكا الذي يقودة هيثم شعبان، تحضيراته، اليوم، استعدادا لمواجهة الأهلى، غدا الجمعة، في الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز، وينتظر أن يتضمن المران الأخير للفريق التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب المدرب في تطبيقها خلال المباراة، بجانب مراجعة الخطة التي استقر عليها المدير الفنى.

ووضح خلال الأيام الماضية حالة التركيز داخل الفريق الذي رفع شعار التحدى أمام بطل الدورى لرغبته في تحقيق المفاجأة، وذلك بعدما قدم الفريق مستويات طيبة، منذ بداية الدوري، حيث اقتنص 7 نقاط من 4 مباريات، فاز في مواجهتين وتعادل واحدة وخسر لقاءً وحيدًا، وسجل لاعبوه 5 أهداف بينما استقبلت شباكه هدفين.