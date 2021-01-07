شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: صالة المدينة الرياضية جاهزة لمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جاهزية الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية في العاصمة الإدارية، لاستقبال منافسات بطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

وحرص أشرف صبحي، على القيام بجولة تفقدية اليوم الخميس للصالات المغطاة المستضيفة لفعاليات بطولة العالم لكرة اليد، وعلى رأسها صالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال صبحي في تصريحات صحفية، إن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة تقام على مساحة 93 فدانا.

وأوضح «تضم المدينة، مجمع الملاعب ومنطقه الألعاب الجماعية والملاعب المتعددة الأغراض والأماكن المخصصة للعائلات والأطفال وصالات الألعاب الفردية ومجمع حمامات السباحة وملاعب التنس وملاعب الاسكواش والمبني الثقافي التكنولوجي والمبنى الاجتماعي ومنطقه الخدمات والصالة المغطاة التي تم الانتهاء من إنشائها.

وأضاف المدينة الرياضية تعد واحدة من الصروح الرياضية العملاقة بمصر التي تم إنشائها وفق المعايير الدولية وتمثل إضافة قويه للمنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن المدينة تعد واحدة من المشروعات القومية الرياضية.

وأشاد صبحي بحجم الإنجاز المحقق على صعيد البنية الإنشائية، حيث تم الانتهاء من الصالة المغطاة داخل المدينة واستعدادها لاستضافة منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2021 وكبرى البطولات الرياضية الدولية.

وتتسع صالة العاصمة الإدارية لنحو 7500 متفرج وتم تأسيسها عام 2020، ضمن مشروعات المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية.