شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الفرجان لطلاب المدارس تختتم الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم مساء الجمعة بطولة الفرجان الثانية لطلاب المدارس الثانوية لكرة القدم بعد منافسات قوية ومثيرة، وتقام البطولة تحت رعاية وحضور الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، أمين عام المجلس التنفيذي برأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية.

وأكد خلف سالم إسماعيل بن عنبر نائب الرئيس ومدير عام الجمعية أن إطلاق البطولة بنسختها الثانية ينبع من حرص إدارة الجمعية على تفعيل النشاط الرياضي لطلاب المدارس وتحقيق الأهداف المجتمعية الرامية لاستغلال أوقات فراغ الطلاب في أنشطة رياضية تعزز مهاراتهم وقدراتهم. وأقيمت مساء الأربعاء مباريات نصف النهائي بين شباب شمل وشباب الجولان ثم شراع السفينة وكابيتانو.

وأقيمت البطولة خلال إجازة المدارس ابتداءً من 24 ديسمبر الماضي على ملعب جمعية الإمارات بمشاركة 16 فريقاً من مختلف مدارس الدولة، سعياً من الجمعية لتقديم أنشطتها وبرامجها لكافة شرائح المجتمع وصولاً للهدف الاستراتيجي وهو الارتقاء بالخدمات والبرامج.