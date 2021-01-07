شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الجوية والزوراء في الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي

واصل القوة الجوية انتصاراته في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، واجتاز مضيفه الكرخ 2-0 في الجولة الثالثة عشرة، سجلهما حسين جبار في الدقيقتين 23 و61 ، كما فاز الزوراء على ضيفه الديوانية 3-0، وسجل الأهداف مهدي كامل، والمحترف الموريتاني الحسن أوحبيب، ومهند عبد الرحيم، في الدقائق 36 و67 و93، والمباراة كانت الأولى لمدرب الزوراء الجديد راضي شنيشل الذي تسلم المهمة خلفاً للمدرب السابق باسم قاسم.

بينما انتهت مباراة النفط وضيفه الشرطة بالتعادل 2-2، سجل هدفي الشرطة اللاعبان سعد ناطق، ومحمد قاسم، في الدقيقتين 18 و80، بينما سجل هدفي النفط اللاعبان محمد داوود، وليث تحسين، في الدقيقتين 44 و47.

وتمكن الصناعات الكهربائية من فرض التعادل على ضيفه متصدر فرق الدوري نفط الوسط 1-1، سجل هدف الصناعات الكهربائية اللاعب مهيمن سليم ملاخ في الدقيقة 18، في حين سجل هدف التعادل لنفط الوسط اللاعب عبدالله عبدالأمير في الدقيقة 71.

وبذات النتيجة انتهت مباراة النجف وضيفه الكهرباء، سجل هدف النجف اللاعب معن احمد في الدقيقة 5، لكن لاعب الكهرباء مصطفى علي تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 36 .