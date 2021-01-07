شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة مارادونا ترد على انتقادات العائلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ردت جيانينا، الابنة الصغرى للأسطورة الراحل دييجو مارادونا، على الانتقادات التي وجهت إليها، ولوالدتها كلاوديا، عقب زيارة قبر والدها في العيد مؤخراً، وقالت جيانينا والدة بنيامين حفيد مارادونا من زوجها السابق، سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي: «ما حدث في 25 نوفمبر ليس خطأ مارادونا، كنت أفضل البقاء في المنزل وحيدة مع عائلتي، وتجنب إلقاء الناس اللوم على والدي في زيادة انتشار فيروس كورونا، أظهروا بعض الاحترام له الآن وهو في جوار ربه، وأظهروا بعض الاحترام لنا ونحن نبكي والداً، وأخاً، وجداً، وصديقاً، أنا فعلاً لم أرغب في زيارة قبره في العيد، لكنهم قالوا إنه يستحق الزيارة لذا ذهبنا». وكشفت جيانينا عن دفن الأسطورة بقرب والده، ووالدته، حيث أوصى، وأضافت: «إنها مقبرة خاصة، وهذا يعني أنني استطيع الذهاب هناك متى شئت من دون أن يصورني أحد، وينشرها في الصحف مع تعليقات بغيضة».