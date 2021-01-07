موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره أستون فيلا، في العاشرة إلا ربع مساء غدا الجمعة، في ملعب فيلا بارك، في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

المباراة تحمل طابعًا ثأريًا بالنسبة لليفربول، إذ كانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين على صعيد الدوري وشهدت هزيمة الريدز على يد أستون فيلا بسبعة أهداف لهدفين.

ويدخل ليفربول المواجهة، متأثرا بنتائجه المخيبة للآمال بالدوري، ففي آخر ثلاث مباريات فشل في تحقيق الانتصار بتعادله في مباراتين والهزيمة أمام ساوثامبتون، ما يزيد الضغوطات على المدرب يورجن كلوب وكتيبته.

على الجانب الأخر، فإن أستون فيلا، المحترف بصفوفه النجمين المصريين محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي، يعيش موسمًا أكثر من رائع ولا يزال في المركز الثامن برصيد 26 نقطة، وقياسًا بالمستويات المذهلة التي يقدمونها، فإن تحقيق بطولة الكأس سيكون حلمًا واقعيًا إلى حد كبير.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

أليسون

أندي روبرتسون - فابينهو - جوردان هندرسون - ألكسندر أرنولد

جورجينيو فاينالدوم - تياجو ألكانترا - كيرتس جونز

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لأستون فيلا

من المتوقع أن يعتمد المدرب دين سميث على التشكيل الآتي:

إمليانو مارتينيز

مات تارجت - تريوني مينجس - إرزي كوناسا - ماتي كاش

دوجلاس لويز - جون مكجين

بيرتراند تراوري - جاك جريليتش - أنور الغازي

أولي واتكينس

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق: رؤوف خليف