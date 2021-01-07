الزمالك يعاقب ساسي وأوباما ومصطفى محمد ماليا.. ويرفض عروض الاحتراف

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

وقع نادي الزمالك غرامات مالية على ثلاثي الفريق يوسف أوباما ومصطفي محمد وفرجاني ساسي، لأسباب مختلفة.

وبحسب "اليوم السابع"، قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أشرف قاسم المشرف تغريم من أوباما ومصطفي محمد، لظهورهما إعلاميا دون الحصول علي موافقة وإذن مكتوب من الإدارة، وكذلك فرجاني ساسي بعدما أبلغ إدارة النادي بعودته الأربعاء الماضي من تونس، ولكنه قام بتأجيل موعد الوصول دون الحصول على إذن من الإدارة.

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بيانًا رسميًا، بشأن عروض الإحتراف التى تلقاها عدد من لاعبى الفريق الكروى الأول فى الفترة الأخيرة، وجاء فى مقدمتهم مصطفى محمد مهاجم الفريق، والذى تلقى عرضًا للاحتراف فى صفوف سانت اتيان الفرنسى، فضلاً عن فرجانى ساسى الذى مازال يماطل فى التجديد بسبب العروض التى تلقاها مؤخرًا.

وجاء نص بيان الزمالك كالتالى..

تلاحظ في الآونة الأخيرة ورود بعض العروض الاحترافية الخارجية لبعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ولما كانت هذه العروض في الوقت الحالي تهدد استقرار الفريق والذي تسعى إليه إدارة الزمالك والتي أخذت على عاتقها هذه المسئولية تجاه الجماهير العاشقة لنادي الزمالك.

وإذ تتعجب كذلك من أن هذه العروض ترد للاعبي الفريق الأول للنادي دون باقي الأندية الأخري ويعني ذلك أنه عمل ممنهج لهدم استقرار الفريق، وهذا ما لا ترضى عنه الإدارة بعد أن تنبهت لذلك.

لذا فقد قررت اللجنة عدم النظر في أي عروض احترافية خارجية في الوقت الحالي حفاظًا على استقرار الفريق ومسئوليتها تجاه الجماهير.

وكان عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، ورئيس المنظومة الإعلامية بالنادي، قد كشف عن أخر تطورات المفاوضات مع الدولي التونسي، فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، الذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وبنهايةالموسم الجاري، يحق لساسي التوقيع مجاناً لأي فريق خلال الفترة الحالية، بحيث ينتقل إليه دون مقابل بعد نهاية الموسم.

وقال سالم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي في راديو "أون سبورت إف إم"، إن فرجاني ساسي بات خارج حسابات البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك.

وأضاف المتحدث أن الزمالك حقق الفوز بدون فرجاني ساسي، في أخر مباراتين على حساب سموحة وإنبي، وجمع الفريق 10 نقاط في أول أربع مباريات، مشدداً على أن الأندية الكبيرة لا تتوقف على لاعب أو اثنين.

وأكد سالم أن الانتصار الذي حققه لاعبي الزمالك في أخر مواجهتين بالدوري، يشكل عاملاً إيجابياً ومهماً، لصالح القلعة البيضاء، في المفاوضات الجارية مع فرجاني ساسي ووكيله مهند عون.

واعترف سالم بوجود ضغوط كبرى في المفاوضات، بسبب العروض المقدمة للاعب التونسي، خاصة من الدحيل القطري، مؤكداً أن مسئولو القلعة البيضاء، سيقدمون لفرجاني ساسي عرضاً وفقاً لإمكانيات النادي الحالية.

وأوضح المتحدث أن العرض الذي قدمه الزمالك لفرجاني ساسي هو الأكبر بين كل عقود اللاعبين في مصر، بل هو الأكبر في تاريخ الكرة المصرية، حتى لو مازال رقمياً بعيداً عن الرقم المعروض عليه من الفريق القطري.

وأشار سالم إلى أن تصريحات مهند عون بشأن عدم استلام مستحقات فرجاني ساسي غير صحيحة بالمرة، موضحاً أنه تم تحويل مستحقات اللاعب التونسي كاملة، حيث حصل على 85% من مستحقاته، وباقي المبلغ 15% هي قيمة الضرائب وهو حق الدولة، وهو أمر طبيعي في كل عقود اللاعبين بالعالم.

ولفت رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك إلى أن موقف النادي الأبيض أفضل في الوقت الحالي، بعد الفوز على سموحة وإنبي، وهي رسالة لمن يهمه الأمر، تؤكد أن الفريق لن يقف على أحد، معترفا أن فرجاني ساسي هو الصداع الحقيقي في المفاوضات.