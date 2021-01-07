أول تعليق من لاعب المقاولون بعد أزمته مع حكم النجم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

وجه أحمد الشيمي لاعب فريق المقاولون العرب، اعتذارًا لحكم المباراة والذي أدار مباراة فريقه أمام النجم الرياضي الساحلي وإدارة ناديه، عقب تصرفه تجاه الحكم أمس الأربعاء.

وكان نادي المقاولون العرب فقد فرصة استكمال بطولة الكونفدرالية عقب الخسارة من النجم الرياضي الساحلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وكتب لاعب المقاولون عبر صفحته :"أعتذر للحكم ولنادي المقاولون العرب ولمجلس الإدارة والجهاز الفني ولأهلي عن الموقف".

وتابع :"لم أقصد، لكن ما حدث رد فعل دون تفكير منيّ، ما حدث ليس من أخلاقي".

وكان "الخليج 365" أوضح أن اللاعب معرض للإيقاف لمدة 12 شهرًا بعد قيامه بالبصق على الحكم.