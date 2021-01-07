سموحة لمصراوي: طلبنا استعارة محسن وريان.. وننتظر رد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وعبدالرحمن طارق:

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن إدارة الفريق السكندري طلبت الحصول على خدمات صلاح محسن وأحمد ياسر ريان ثنائي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عامر خلال تصريحات خاصة ليلا كورة: "تواصلنا مع الأهلي بشكل رسمي، وطلبنا استعارة صلاح محسن وأحمد ياسر ريان خلال الميركاتو الجاري".

وأضاف: "ننتظر رد الأهلي بالموافقة على استعارة الثنائي أو أحدهما على الأقل حتى نهاية الموسم".

وتابع: "التعاقد مع الثنائي في حالة موافقة الأهلي سيكون إضافة لسموحة في الفترة المقبلة".

وحول موقف حسام حسن مهاجم الفريق من الرحيل، قال: "حتى الآن لا جديد بشأن حسام حسن".