"لدينا رغبة لضمه".. مدرب سانت إيتيان يعلق على التعاقد مع مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح كلود بويل المدير الفني لفريق سانت إيتيان، أن ناديه لديه رغبة كبيرة في ضم مهاجم الزمالك مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأضاف بويل في تصريحات نقلتها صحيفة "le10sport" الفرنسية، :"لن أتحدث عن رأيي في مصطفى محمد، لكن لدينا رغبة كبيرة في حسم الصفقة".

وتابع :"نعرف الصعوبات التي نواجهها لحسم هذه الصفقة والصفقات الأخرى التي نحتاجها، سنرى ما يمكن إنجازه في النهاية".

وعبّر مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك رغبته في الانتقال للدوري الفرنسي في يناير الجاري واللعب في صفوف سانت ايتيان.

في المقابل، قامت إدارة نادي الزمالك بفرض غرامة مالية على اللاعب نظرًا لخروجه بتصريحات عبر وسائل الإعلام دون الحصول على إذن.

ويسعى مصطفى محمد الخروج من نادي الزمالك وخوض تجربة الاحتراف خاصة بعدما حصل على وعد في الصيف الماضي بالرحيل.

وشهدت الفترة الماضية وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك لبقاء اللاعب أو الموافقة على رحيله بشرط الحصول على ستة ملايين دولار.

ولم يخض مصطفى محمد آخر مباراتين مع الزمالك وتحديدًا أمام سموحة وإنبي حيث شارك اللاعب في مباراتين فقط منذ بداية الموسم أمام المقاولون العرب وبيراميدز.