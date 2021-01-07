المقاولون العرب: سنتقدم بمذكرة ضد حكم مباراة النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد عادل، المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون العرب، إن إدارة النادي ستتقدم بمذكرة ضد نور الدين الجعفري حكم مباراة الفريق ضد النجم الساحلي التي جمعتهما بكأس الكونفدرالية.

وخسر المقاولون العرب بنتيجة 2-1 أمام النجم الساحلي في إياب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية، ليودع منافسات البطولة مبكرًا بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا حول ركلة الجزاء التي احتسبها الجعفري ضد المقاولون العرب في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال عادل: "أشكر اللاعبين على جهدهم خلال المباراة، أشكر عماد النحاس الذي منعته ظروف الإصابة بفيروس كورونا من التواجدمع الفريق".

وأضاف عادل: "تعمد الحكم كان واضح ضدنا، قلت خلال المباراة (الحكم مش هايعدي المباراة على خير)".

وأتم: "الحكم أضاع مجهود لاعبين، سنتخذ إجراء ضد الحكم وسنتقدم بمذكرة لكننا نعلم أنها لن تغير نتيجة المباراة، لكننا سنقوم بما علينا".