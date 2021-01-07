متحدث الزمالك: استشعرنا الخطر.. لن نناقش أية عروض للاعبين حتى نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إن اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء استشعرت الخطر خلال الفترة الماضية بعد العروض الكثيرة التي انهالت على اللاعبين بشكل مفاجئ.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة "راديو أون سبورت"، قال سالم: "هناك عروضًا كثيرة تنهال على اللاعبين، ويكأن الفريق بأكمله يتلقى عروضًا في وقت واحد".

وأضاف: "جددنا عقود بعض اللاعبين مثل محمود عبد الرازق شيكابالا، ثم فوجئنا بمجموعة أخرى، لذلك رأت اللجنة المكلفة بإدارة النادي أن تصدر بيانًا تؤكد خلاله على عدم الاستماع لأي عروض لأي لاعب حتى نهاية الموسم".

وتابع سالم حديثه: "اللجنة رأت أن تلك العروض هدفها زعزعة استقرار الفريق وتشتيت اللاعبين، استشعرنا الخطر خاصة وأن الفريق حاليًا يسير بخطى جيدة في بطولة الدوري، نريد استكمال المشوار".

وأردف: "العروض بهذا الشكل المكثف تؤثر على تركيز اللاعبين، هناك هجمة شرسة على لاعبي الزمالك، لذلك أوقفنا المفاوضات مع أي وكيل".

وواصل: "الموسم الماضي، خسر الزمالك المنافسة على بطولة الدوري في الدور الأول وقبل توقف النشاط بسبب كورونا، وضع لم يكن يليق بقيمة وتاريخ النادي".

وأكمل: "حاليًا نرفع شعار الزمالك بمن حضر، حصدنا 6 نقاط بدون نجوم الفريق مثل فرجاني ساسي وطارق حامد".

وعن سفر ساسي وبنشرقي، قال: "الجميع يعلم أن ساسي له وضع خاص في الوقت الحالي، بالنسبة لبنشرقي عاد إلى الفريق وظهر في التدريبات اليوم".