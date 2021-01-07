الدحيل يتخذ خطورة رسمية تقرب ساسي من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية قطرية، اليوم الخميس، أن نادي الدحيل توصل لاتفاق بشأن التعاقد مع المحترف الكيني مايكل أولونجا هداف فريق كاشيوا ريسول الياباني.

وأفادت صحيفة "الراية" القطرية في عددها اليوم الخميس، أن نادي الدحيل أكمل عقد المحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع أولونجا والذي سيكون على حساب يوسف المساكني.

ويعتبر أولونجا من أبرز لاعبي الدوري الياباني بعدما سجل 28 هدفًا في الموسم الماضي خلال 30 مباراة إلى جانب تسجيله ثلاثة أهداف وتقديمه تسع تمريرات حاسمة في بطولة الكأس.

وكان نادي الدحيل يسعى إلى التعاقد مع المحترف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك قبل أن يقوم بطل قطر بالتعاقد مع الإيراني علي كريمي.

وتأتي تدعيمات الدحيل من أجل الاستعداد لبطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في قطر للنسخة الثانية على التوالي، حيث ستكون البطولة العالمية بين 1 فبراير وحتى 11 من نفس الشهر.

وشهدت البطولة وصول ستة فرق وهم: بايرن ميونيخ بطل أوروبا - الأهلي بطل أفريقيا - تيجيرس أونال بطل الكونكاكاف - أولسيان هيونداي بطل آسيا - أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا - الدحيل بطل الدوري القطري.

وستقام القرعة في 19 من الشهر الجاري في العاصمة السويسرية زيوريخ، إلا أن اللقاء الافتتاحي سيقام بين الدحيل وأوكلاند سيتي.