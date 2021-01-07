عبدالحفيظ: سلبية مسحة لاعبي الأهلي باستثناء هاني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها جميع اللاعبين والجهاز الفني، باستثناء محمد هاني الظهير الأيمن للفريق.
وأكد عبدالحفيظ أن هاني سيخضع لمسحة أخرى يوم السبت المقبل، للمزيد من الاطمئنان على حالته.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط جمعها من خوض 4 جولات (حقق الفوز في 3 وتعادل في واحدة).