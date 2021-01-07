عبدالحفيظ: سلبية مسحة لاعبي الأهلي باستثناء هاني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها جميع اللاعبين ‏والجهاز الفني، باستثناء محمد هاني الظهير الأيمن للفريق.

وأكد عبدالحفيظ أن هاني سيخضع لمسحة أخرى يوم السبت ‏المقبل، للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات ‏الرسمية.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط جمعها من خوض 4 جولات (حقق الفوز في 3 وتعادل في واحدة).