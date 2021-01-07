مدافع تونس يقترب من الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اقترب صدام بن عزيزة مدافع المنتخب التونسي والنجم الرياضي الساحلي، من الانتقال لصفوف فريق الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صحيفة "الصحافة" التونسية كشفت، أن بن عزيزة يرغب في الرحيل عن النجم الساحلي في فترة الانتقالات الشتوية من أجل استفادة فريق "جوهرة الساحل" من العائد المادي نظرًا لنهاية عقده في نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب أيضًا سيتنازل عن مستحقاته من أجل تدعيم صفوف "زعيم الثغر" في فترة الانتقالات الجارية.

وأوضحت الصحيفة التونسية، أن رغبة الاتحاد السكندري في تدعيم الجانب الدفاعي حيث تلقى الفريق سبعة أهداف في أول أربع مباريات.

وكان الاتحاد السكندري حقق فوزًا هامًا خارج دياره على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن حسابات الجولة الخامسة من مسابقة دوري we المصري.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري بعد خوضه أربع مباريات المركز الثامن برصيد سبع نقاط، حيث من المقرر أن يواجه فريق المصري البورسعيدي ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري.