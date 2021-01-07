بعد واقعة مصطفى محمد.. إدارة الزمالك تفرض الانضباط على الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

اتخذت إدارة الكرة بنادي الزمالك، عدة قرارات لفرض مزيد من الانضباط داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وقررت إدارة الكرة منع أي لاعب من الإدلاء بتصريحات إعلامية إلا بعد الحصول على "موافقة كتابية" من أشرف قاسم المشرف العام على الكرة أو عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي.

كما أكدت إدارة الكرة بالنادي على تطبيق لائحة الفريق الداخلية على جميع اللاعبين الذين خالفوا نظام التصريحات الإعلامية في الفترة الأخيرة.

كما يتم تطبيق اللائحة على جميع اللاعبين بشأن الالتزام بالتدريبات وذلك لفرض مزيد من الانضباط الفترة القادمة.

وكان مصطفى محمد مهاجم الزمالك قد خرج في تصريحات إعلامية مساء أمس الأربعاء، انتقد خلالها موقف اللجنة المؤقتة التي تدير النادي بشأن احترافه الخارجي في صفوف سانت ايتان الفرنسي. (طالع التفاصيل كاملة)