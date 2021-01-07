الأهلي يرد على حقيقة التعاقد مع أحمد المحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، على حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع المحترف المصري أحمد المحمدي لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي.

عبد الحفيظ قال في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم" :"مع احترامي لأحمد المحمدي، لم ندخل في مفاوضات في هذه الفترة مع اللاعب".

وتابع :"المحمدي يسير على أسلوبه والأهلي لديه قواعد من خلال تحقيق مطالب المدير الفني أولاً".

وتحدث عبد الحفيظ عن وضع المحترف الأنجولي جيرالدو :"اللاعب يتواجد في التدريبات، ونتحدث في الأمور الطبيعية ونحن نتمسك باللاعب ونلتزم أيضًا بدفع مستحقاته".

وواصل :"كنت في حديث مع وكيل اللاعب وهو برازيلي، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة وتحديدًا خلال 48 ساعة أو 72 ساعة تطورات جديدة بشأن مستقبل جيرالدو".

وأكمل :"اللاعب حاليًا بعيد عن المشاركة لكن ليس لدينا أي مشكلة من استمراره معنا وسيحصل على جميع التزاماته، في المقابل هدف اللاعب المشاركة من أجل الحفاظ على مستواه".

وأنهى :"من المحتمل أن يكون مستقبل جيرالدو أشبه بوضع أليو بادجي".

ويسعى الأهلي إلى بيع جيرالدو في فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصة بعد التعاقد مع المحترف الزامبي والتر بواليا قادمًا من صفوف الجونة لتدعيم الخط الأمامي.

وأصبح الأهلي يمتلك خمسة لاعبين أجانب بخلاف السادس جيرالدو وهم: والتر بواليا، التونسي علي معلول، المغربي بدر بانون، المالي أليو ديانج وأخيرًا النيجيري جونيور أجايي.