سموحة يفاوض الأهلي لضم هذا الثنائي

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت إدارة نادي سموحة السكندري في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي للحصول على خدمات ثنائي الفريق ضمن خطة دعم فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وقال فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة أن النادي تقدم بطلب رسمي للأهلي للحصول على خدمات الثنائي صلاح محسن وأحمد ياسر ريان على سبيل الإعارة في الميركاتو

الشتوي الجاري.

وتنتظر إدارة سموحة رد نظيرتها في الأهلي، من أجل بدء التفاوض على المدة والمقابل المادي للصفقة.

وأشار فرج عامر إلى أن سموحة سيقبل الموافقة على ضم أحد الثنائي، لكن الإدارة تتمنى ضم الثنائي لدعم الفريق.