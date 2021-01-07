فرق الأهلي تخوض 3 مباريات في مهرجان البراعم غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تخوض فرق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي ٣ مباريات غداً الجمعة، في ٣ أعمار سنية مختلفة، وذلك ضمن الجولة الرابعة من مهرجان البراعم للسوبر، والذي تقام مبارياته على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع

النادي بمدينة نصر.

فريق مواليد ٢٠١١ بقيادة مدربه عمرو الطحاوي يواجه فريق مصر الجديدة، ويلعب فريق مواليد ٢٠١٠ بقيادة مدربه ممدوح عبيد مع اتحاد

الشرطة، فيما يلتقي فريق مواليد ٢٠٠٩ بقيادة مدربه علي الطويل مع فريق هليوبوليس.

وتقام مباريات مهرجان البراعم بدون احتساب نتائج أو نقاط لكل المواليد (٢٠٠٨ – ٢٠٠٩ – ٢٠١٠ - ٢٠١١)، عدا بطولة مواليد ٢٠٠٧ التي يتوج خلالها الفريق الأكثر حصداً للنقاط باللقب.