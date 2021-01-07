٥ نواب رياضيين بمجلس الشعب

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت قائمة المعينين في مجلس النواب الجديد، 5 شخصيات رياضية ليكونوا ممثلين عن الرياضيين في مجلس النواب قبل جلسته الافتتاحية التي ستنعقد يوم 10 يناير الجاري.

وضمت القائمة كل من محمد

عمر كابتن الاتحاد السكندري الأسبق، وحازم إمام نجم الزمالك السابق، وحسام غالى كابتن الأهلي السابق، كما ضمت القائمة آية مدني لاعبة الخماسي الحديث، ومحمد سعد عوض الله لاعب الزمالك ونادي النصر للكرة الطائرة.

وجاء الاختيار لهذه المجموعة باعتبارهم من الشخصيات الرياضية صاحبة التأثير في قطاع الرياضة، وصاحبة بصمة واضحة في الملاعب المصرية سواء مع الأهلي أو منتخب مصر، أو الرياضة بشكل عام.