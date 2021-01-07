تشكيل مباراة الفيصلي وأبها في الدوري السعودي للمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضيفا ثقيلا علي نظيره فريق أبها اليوم الخميس علي استاد مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس

يبدأ فريق أبها المباراة بالتشكيل الاتى:

حراسة المرمى : عبدالعالى المحمدي.

خط الدفاع : مهدي تهرات، كريم برناوي، سعيد حسمل ، رياض الشراحيلي.

خط الوسط : صالح العمري، كريم عواضي، سعد بقير، أمين عطوشي.

خط الهجوم : قودوين، كارلوس ستراندبيرج.

تشكيل الفيصلي :

حارس مرمى: مصطفى ملائكة

خط الدفاع: خالد دغريري، رافئيل سلفيا، ايجور روسي، محمد قاسم

خط الوسط: الكسندر ميركل، هشام فايق، رومان أمالفيتانو، جليرمي، أحمد اشرف

خط الهجوم: جوليو تفاريس