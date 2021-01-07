صلاح أمين يعلن إصابته بفيروس كورونا قبل مواجهة إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن صلاح أمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة، عن إصابته بفيروس كورونا السمتجد اليوم الخميس .

وكتب صلاح أمين عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" قائلًا :"إيجابى كورونا".

يأتى ذلك قبل 24 ساعة فقط

من مباراة وادي دجلة أمام إنبى والتي من المقرر لها أن تقام غداً الجمعة بالجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز .

وانضم صلاح أمين إلى صفوف وادى دجلة

فى بداية الموسم الجارى قادماً من فريق مصر المقاصة.

ويحتل وادى دجلة المركز الـ 12 فى جدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 5 نقاط حصدها بعد خوض 4 مباريات، حيث فاز دجلة فى مباراة واحدة، وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة أخرى، واستقبل وادى دجلة 4 أهداف وسجل لاعبوه أربعة أهداف أخرى.