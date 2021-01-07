اليوم بعثة الإسماعيلي تغادر إلى القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة ابو طالب العيسوي المدير الفني للفريق مغادرة الاسماعيلية في تمام الخامسة من مساء اليوم الخميس إلى أحد الفنادق التي تجاور مطار القاهرة الدولي .

و جاء ذلك لتفادي سوء حالة الطقس التي قد تعطل حركة الفريق، على أن تتجه بعثة الدراويش إلى المغرب في تمام الساعة السابعة من صباح غدًا الجمعة في رحلة ستستغرق حوالي خمس

ساعات إلى المغرب .

و على خلفية ذلك، قررت مجموعة من جماهير النادي الاسماعيلي الوفية التجمع في تمام الثالثة من عصر اليوم الخميس أمام الملاعب المفتوحة لتقديم الدعم و المساندة لجميع لاعبي الفريق و جهازه الفني قبل تلك المواجهة المصيرية .