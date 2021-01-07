إصابة ثنائي الإسماعيلي بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا "كوفيد 19" في كل أنحاء الجمهورية، أعلن ثنائي الفريق الأول بالنادي الاسماعيلي عمر الوحش و مدحت فقوسة عن إيجابية حالتهم وتم عزلهم عن الفريق.

و من المقرر أن يخضع الثنائي لكافة الفحوصات الطبية اللازمة مع اجراءه مسحة جديدة خلال الساعات القادمة للتأكد من إصابتهم و غيابهم بشكل رسمي عن لقاء الاثنين .

و يستعد الاسماعيلي لمواجهة نادي الرجاء البيضاوي

المغربي يوم الاثنين المقبل، في إطار إياب الدور قبل النهائي من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال "البطولة العربي".

ومن المقرر أن تقام المباراة بالمغرب يوم 11 ينايرالجاري وكان الإسماعيلي أنهي مباراة الذهاب بالفوز بهدف دون رد سجلة فخر الدين بن يوسف .