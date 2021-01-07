الامارات | صدمة لريال مدريد.. بنزيمة سيخضع للمحاكمة في قضية "الابتزاز"

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لريال مدريد.. بنزيمة سيخضع للمحاكمة في قضية "الابتزاز" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيخضع الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة نجم فريق ريال مدريد الإسباني للمحاكمة الجنائية بتهمة "محاولة الابتزاز" بشريط جنسي عام 2015 لزميله السابق ماتيو فالبوينا، بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في فرساي لوكالة (فرانس برس) اليوم. ويعتبر هذا التطور صدمة حقيقية لفريق ريال مدريد، والذي يعتبر بنزيمة أحد أبرز نجومه، والرهان الابرز على مستوى خط الهجوم.

ويشتبه في أن بنزيمة حرض زميله السابق في منتخب الديوك على دفع المال للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم يظهر فيه. وأشار مكتب المدعي العام إلى أن أربعة رجال آخرين متهمون بمحاولة الابتزاز، وآخر بتهمة خيانة الأمانة أيضاً.

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