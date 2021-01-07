الامارات | بوكا جونيورز وسانتوس.. نتيجة مخيبة في قبل نهائي كوبا ليبرتادوريس

شكرا لقرائتكم خبر عن بوكا جونيورز وسانتوس.. نتيجة مخيبة في قبل نهائي كوبا ليبرتادوريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 يناير 2021

بوينس آيرس-د.ب.أ.

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وضيفه سانتوس البرازيلي صباح الخميس (بتوقيت جرينتش) في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة كوبا ليبرتادوريس.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتظرا نتيجة مباراة الإياب لتحديد المتأهل للمباراة النهائية.

ويلتقي الفريقان إيابا الخميس المقبل، على ملعب سانتوس، حيث يكفي فريق بوكا جونيورز التعادل بأي نتيجة إيجابية أو الفوز للتأهل للنهائي، فيما يحتاج سانتوس للفوز بأي نتيجة ليتأهل للنهائي.

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