الامارات | أسطورة ليفربول يفكر في افتتاح أكاديمية كرة بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يفكر في افتتاح أكاديمية كرة بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر النجم الويلزي إيان راش، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات بشكل مستمر وبانبهاره بمشاهد التطور والمرافق السياحية والعمرانية الجميلة والجديدة التي يشاهدها في كل زيارة، وأبدى تفكيره بافتتاح أكاديمية لكرة القدم في دبي. وأكد في تصريح صحافي أن المدينة من الوجهات المفضلة لديه للسياحة ولقاء الأصدقاء.

وعبّر عن انبهاره بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتقديم المزيد من الإنجازات وتعزيز المكانة الرائدة لدبي وتطلّعه لقراءة قصص هذه الإنجازات من خلال كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تلقاه النجم الشهير هدية من مجلس دبي الرياضي.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر مجلس دبي الرياضي ولقاء أمين عام المجلس سعيد حارب، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، حيث قدّم سعيد حارب شرحا للضيف عن طبيعة عمل المجلس، والجهود التي يقوم بها لإدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي، سواء من ناحية تنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى أو نشر ممارسة الرياضة عموما وتطوير قطاع الأكاديميات والاهتمام باكتشاف وتطوير المواهب.

وأشاد راش بمؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي شارك فيه سابقا كمتحدث وحضر النسخة الأخيرة من المؤتمر وحفل جوائز "دبي جلوب سوكر" كضيف، وأكد أن المؤتمر يلعب دورا مهما في تطوير كرة القدم العالمية من خلال اللقاء والتحاور بين قيادات الاتحادات والأندية والمدربين واللاعبين، كما عبّر سعادته بالاهتمام الذي تجده الرياضة في دولة الإمارات وتطلّعه لإطلاق مشروع رياضي في مجال أكاديميات كرة القدم في دبي يحمل اسمه.

ويعد إيان راش من أهم اللاعبين في الكرة البريطانية ولا يزال يعمل مع نادي ليفربول حتى الآن كسفير لقطاع مدارس الكرة والاكاديميات. واصطحب أمين عام المجلس النجم الكبير في جولة بمقر المجلس تضمنت الاطلاع على إدارات المجلس ومختبر الابتكار وباقي الأقسام التي يتضمنها مقر المجلس.

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