شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات لفرق الأهلي في مهرجان البراعم غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخوض فرق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 مباريات غداً الجمعة، في 3 أعمار سنية مختلفة، وذلك ضمن الجولة الرابعة من مهرجان البراعم للسوبر، والذي تقام مبارياته على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

فريق مواليد 2011 بقيادة مدربه عمرو الطحاوي يواجه فريق مصر الجديدة، ويلعب فريق مواليد 2010 بقيادة مدربه ممدوح عبيد مع اتحاد الشرطة، فيما يلتقي فريق مواليد 2009 بقيادة مدربه على الطويل مع فريق هليوبوليس.

وتقام مباريات مهرجان البراعم دون احتساب نتائج أو نقاط لكل المواليد (2008 – 2009 – 2010- 2011)، عدا بطولة مواليد 2007 التي يتوج خلالها الفريق الأكثر حصداً للنقاط باللقب.