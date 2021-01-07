شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يشيد بمدافعه جون ستونز بعد الفوز على يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مدح بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، جون ستونز، لاعب الفريق، وقال إنه احتاج إلى وقت أطول من المتوقع لاستعادة مستواه لكنه كال المديح للمدافع الإنجليزي بعد الفوز 2- 0 على مانشستر يونايتد في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمس الأربعاء.

وعانى ستونز بسبب الإصابات والأداء السيء في المواسم الأخيرة لكنه استعاد إيقاعه هذا الموسم بشراكة ناجحة مع المدافع البرتغالي روبن دياز.

وافتتح ستونز التسجيل لسيتي في مواجهة يونايتد في الشوط الثاني محرزا هدفه الأول مع الفريق في ثلاثة أعوام ثم حسم البرازيلي فرناندينيو تأهل سيتي لنهائي البطولة للموسم الرابع على التوالي.

وقال جوارديولا: «كل المديح لستونز، في مسيرة طويلة تمر بتقلبات، للأسف عانى أطول مما توقعنا ومما توقع لكن الفضل له في عودته بهذا الشكل، قدم أداء رائعا آخر، لكن أهم شيء بالنسبة له هو خوضه أربع أو خمس أو ست مباريات على التوالي وهو أمر عانى لفعله في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة وهذا مهم جدا».

ويلعب سيتي ضد توتنهام هوتسبير في نهائي كأس الرابطة بستاد ويمبلي في 25 أبريل.