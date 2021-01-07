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مفاجآة.. ليفربول يقترب من عدو محمد صلاح

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، أن إدارة نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، تبحث تدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت الصحيفة، إن ليفربول انضم للتفاوض مع سيرجيو راموس مدافع للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية خاصة أن مستقبل قائد الميرنجي أصبح غامض للغاية ومن المقرر أن ينتهي عقد قلب الدفاع المخضرم في نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول سوف يجد صعوبة بالغة في التنافس مع كل من باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر سيتي الذين يرغبون في ضم اللاعب.

وكان محمد صلاح قد تعرض لإصابة قوية بالكتف بعد تدخل عنيف من راموس، تسببت في خروجه من مباراة نهائي ، وأثرت على تواجده من منتخب مصر خلال كأس العالم بروسيا 2018.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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