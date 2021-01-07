شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة.. ليفربول يقترب من عدو محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، أن إدارة نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، تبحث تدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت الصحيفة، إن ليفربول انضم للتفاوض مع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية خاصة أن مستقبل قائد الميرنجي أصبح غامض للغاية ومن المقرر أن ينتهي عقد قلب الدفاع المخضرم في نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول سوف يجد صعوبة بالغة في التنافس مع كل من باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر سيتي الذين يرغبون في ضم اللاعب.

وكان محمد صلاح قد تعرض لإصابة قوية بالكتف بعد تدخل عنيف من راموس، تسببت في خروجه من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، وأثرت على تواجده من منتخب مصر خلال كأس العالم بروسيا 2018.