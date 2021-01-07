شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف يحرم برشلونة من نجم دفاعه أمام غرناطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن كليمينت لينجليت أحد نجوم برشلونة، سيغيب عن مباراة غرناطة المقبلة في الليجا، بسبب الإيقاف.

ويحل برشلونة ضيفا على غرناطة، مساء السبت المقبل، بملعب نويفو لوس كارمينيس، ضمن مباريات الجولة رقم 18 لليجا، وبحسب الصحيفة الكتالونية، فإن الفرنسي كليمينت لينجليت حصل على بطاقة صفراء خامسة له أمام أتيتيك بيلباو، أمس الأربعاء، ليتأكد غيابه ضد غرناطة، وحقق برشلونة فوزا غاليا على بيلباو، بنتيجة 3-2، أمس الأربعاء، بملعب سان ماميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لليجا.