اخبار الرياضه

الإيقاف يحرم برشلونة من نجم دفاعه أمام غرناطة

0 نشر
وائل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف يحرم من نجم دفاعه أمام غرناطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن كليمينت لينجليت أحد نجوم برشلونة، سيغيب عن مباراة غرناطة المقبلة في الليجا، بسبب الإيقاف.

ويحل برشلونة ضيفا على غرناطة، مساء السبت المقبل، بملعب نويفو لوس كارمينيس، ضمن مباريات الجولة رقم 18 لليجا، وبحسب الصحيفة الكتالونية، فإن الفرنسي كليمينت لينجليت حصل على بطاقة صفراء خامسة له أمام أتيتيك بيلباو، أمس الأربعاء، ليتأكد غيابه ضد غرناطة، وحقق برشلونة فوزا غاليا على بيلباو، بنتيجة 3-2، أمس الأربعاء، بملعب سان ماميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لليجا.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    145,590

  • تعافي

    115,975

  • وفيات

    7,975

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا