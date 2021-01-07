شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجتمع مع محلل أداء الأهلي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ يوشا فالوديا، محلل أداء الأهلي الجديد، تسلم مهام عمله بالقلعة الحمراء بعد طلب المدير الفني، بيتسو موسيماني، إضافته للجهاز الفني.

واجتمع بيتسو موسيماني مع فالوديا للتنسيق بخصوص المرحلة المقبلة وطريقة التعامل مع التقارير التي سيقوم بتجهيزها من أجل الاستفادة منها والمساعدة في حل الأزمات الفنية.

ويؤدى الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدًا الجمعة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.