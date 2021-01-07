شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا»: 4 من كبار أوروبا يترقبون مفاوضات راموس مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس، عن دخول منافس جديد لسباق الحصول على خدمات سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، خلال الصيف المقبل، حيث ينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول عقدٍ جديد حتى الآن.

وقالت الصحيفة، إن هناك أكثر من فريق يتابع تطور مفاوضات راموس والريال، أملا في الانقضاض على المدافع الإسباني خلال الصيف المقبل، مثل مانشستر سيتي، يوفنتوس وباريس سان جيرمان، وأضافت، أن ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، أظهر اهتماما هو الآخر بإحضار راموس إلى آنفيلد في الصيف.

ولا يرغب ريال مدريد في تجديد عقد راموس لأكثر من موسم، في ظل السياسة التي يتبعها النادي مع اللاعبين الذين يتجاوز عمرهم 30 عاما، وأشار التقرير إلى أن هناك خلافا حول راتب قائد منتخب إسبانيا، الذي يرغب في الحصول على زيادة، بينما يشترط الريال التجديد بنفس راتبه الحالي.