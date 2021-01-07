شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهنئ حازم إمام بتعيينه في مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، بخالص التهنئة لنجم الزمالك ومنتخب مصر السابق حازم إمام، بعد قرار تعيينه في مجلس النواب.

وأكدت إدارة النادي أن نجم الزمالك الأسبق لما له من تاريخ مع القلعة البيضاء، نال ثقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيينه عضوا بمجلس النواب لتعزيز الاهتمام بالجانب الرياضي تحت قبة البرلمان.

وتمد إدارة الزمالك يد العون لنجم الزمالك السابق ولكل نجوم الرياضة بمجلس النواب لإعلاء الصالح العام لبلادنا والتأكيد على القيام بدوره كمؤسسة رياضية شامخة.