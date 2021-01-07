شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يكشف سبب إعادة مسحة محمد هاني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن المسحة الطبية التي أجراها جميع اللاعبين والجهاز الفني جاءت سلبية، باستثناء محمد هاني الذي ستتم إعادة المسحة له يوم السبت المقبل، للمزيد من الاطمئنان على حالته.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية، ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
145,590
-
تعافي
115,975
-
وفيات
7,975