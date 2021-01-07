شكرا لقرائتكم خبر عن نجم نهضة بركان المغربي يهدد عرش «الخطيب» الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد تسجيله هدفين في مرمى تفرغ زينة الموريتاني، في الكونفيدرالية يكون محسن ياجور مهاجم نهضة بركان، قد عادل رقم محمود الخطيب هداف الكرة المصرية وأسطورتها ورئيس الأهلي الحالي، بـ37 هدفا، كأفضل هدافي الكرة العربية في المسابقات الأفريقية، كما أصبح محسن ياجور، الهداف التاريخي للاعبين المغاربة في الكونفيدرالية التي نال لقبها مرتين مع الرجاء ونهضة بركان، علاوة على أنه الهداف التاريخي للاعبين المغاربة بدوري أبطال أفريقيا بـ20 هدفا.

ويأمل محسن ياجور في تحسين أرقامه لملاحقة الهداف التاريخي للمسابقات الأفريقية مبوتو بـ50 هدفا، وسيخوض المزيد من المباريات رفقة بطل النسخة ويملك فرص تحسين وضعه.