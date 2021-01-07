شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تؤجل احتفالات الشعلة الأولمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت حكومة طوكيو، اليوم الخميس، تأجيل احتفالات شعلة الأولمبياد حول العاصمة اليابانية، من أجل "تقليل أعداد الحاضرين ومخاوف تفشي فيروس كورونا".

وتم عرض الشعلة الأولمبية في عدة بلديات في نهاية 2020 وكان من المقرر بدء الاحتفالات اليوم الخميس، لكن مع انطلاق حالة الطوارئ في طوكيو و3 محافظات مجاورة، غدا الجمعة، قررت الحكومة تأجيل كل العروض حتى نهاية الشهر الحالي.