شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات فى عدد أيام كأس آسيا 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد إقامة النسخة 18 من كأس آسيا التي تستضيفها الصين، وقال الاتحاد الآسيوي إن البطولة القارية ستقام في الفترة من 16 يونيو حتى 16 يوليو 2023.

وتستضيف الصين البطولة في 10 مدن بمشاركة 24 منتخبا على مدار 31 يوما، وهو أكثر بـ 3 أيام من النسخة الماضية في الإمارات 2019.

وتقام البطولة في الصين للمرة الثانية بعد تنظيمها أول مرة في 2004.

وقال ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي: «نثق في أن البطولة المقبلة في الصين ستكون الأكبر والأروع في تاريخ كرة القدم الآسيوية».

وأكد: «نعلم أن اللجنة المنظمة والاتحاد الصيني لكرة القدم سينظمان بطولة تاريخية في 2023».

وكانت نسخة 2019 هي الأولى من البطولة، التي تقام كل 4 أعوام، التي تتوسع فيها المشاركة من 16 إلى 24 منتخبا ونالت قطر اللقب.