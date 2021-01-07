شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هدافى الأهلى قبل مواجهة سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتقاسم ثلاثة لاعبين من الأهلى صدارة هدافى الدورى قبل الجولة السادسة للبطولة والتى تشهد مواجهة الأهلى مع سيراميكا مساء غدا الجمعة باستاد السويس.

ويمتلك محمود كهربا ومحمد شريف بجانب الوافد الجديد والتربواليا الذي سيكون على رأس قائمة الأهلى التي ستخوض اللقاء غدا ثلاثة أهداف لكل واحد، ويشاركهم عمر كمال لاعب المصرى وأحمد سمير طلائع الجيش بنفس عدد الأهداف.

وأصبح الأهلى يمتلك عدد من العناصر المميزة التي تجيد التهديف بعد عودة المعارين وانضمام بواليا الذي سيكون محط أنظار الجميع في أول ظهور رسمي له بقميص الأهلى في مباراة سيراميكا والذى تم التعاقد معه بعد فشل صفقة انتقال سيرينو لاعب صن دوانز الجنوب إفريقي بسبب الخلاف على المقابل المادى.