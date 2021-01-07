شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات مصطفى محمد.. قرارت صارمة في الزمالك لفرض الانضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتخذت إدارة الكرة بنادي الزمالك، عدة قرارات لفرض مزيد من الانضباط داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قررت إدارة الكرة منع أي لاعب من التصريحات الإعلامية إلا بموافقة كتابية من المشرف العام على الكرة أو مدير الكرة بالنادي.

كما أكدت إدارة الكرة بالنادي على تطبيق لائحة الفريق الداخلية على جميع اللاعبين الذين خالفوا نظام التصريحات الإعلامية في الفترة الأخيرة.

كما يتم تطبيق اللائحة على جميع اللاعبين بشأن الالتزام بالتدريبات وذلك لفرض مزيد من الانضباط الفترة القادمة.

وأدلى مصطفى محمد، بعدد من التصريحات الإعلامية مساء أمس، كشف كشف خلالها مهاجم الزمالك، تفاصيل العروض التي تلقاها مؤخرًا، وكواليس غيابه عن المران في الفترة الأخيرة.