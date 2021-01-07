«كورونا يضرب الأندية المصرية».. 7 إصابات ودعت المقاولون الكونفدرالية.. و11 حالة فى سموحة.. حصيلة إصابات الأندية في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - مازال فيروس كورونا يضرب الأندية المصرية ويؤثر بشكل مباشر على نتائجها سواء الأفريقية أو العربية والمحلية.

ولعل فريق المقاولون العرب كان أول الفرق التى عانت من تراجع النتائج مع انطلاق الموسم الجارى بسبب فيروس كورونا الذى أصاب 7 لاعبين أساسيين بين صفوف ذئاب الجبل وتسبب لهم فى انطلاقة هى الأسوأ بخسارة 3 مباريات متتالية.

وتبع المقاولون النادى الأهلى الذى غاب عنه مجموعة من اللاعبين المؤثرين فى مباراة وادى دجلة بالدورى ليتعادل ويخسر نقطتين فى صراع الدفاع عن لقب الدورى. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وتوالى سقوط الضحايا فى فخ كورونا من الفرق المصرية، فإصابة واحدة بين صفوف أى فريق كفيلة بنقل العدوى للعشرات من اللاعبين بسبب ظروف المعسكرات التى تسبق المباريات والتدريبات الجماعية أو فى صالات الجيم.

11 حالة فى سموحة تؤجل مباراة الإنتاج

أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة عن إصابة 11 لاعبا بفيروس كورونا من الفريق، وقال فرج عامر على حسابه بموقع "فيس بوك": "كورونا ضربت فريق سموحة للأسف، قائمة الفريق الأول 22 لاعبا المصابين 11، والناشئين لم يتم عمل مسحات لأى منهم"، وبناءً على ذلك قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربى إلى يوم 17 يناير الحالى بشكل رسمى، لتقام على استاد السلام.

ولم يتغاضى أحمد سامى مدرب الفريق عن الإصابات، وقام بتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على أى لاعب يتواجد فى المطاعم أو الكافيهات دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ما يجعله عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وجاء قرار سامى لهذه العقوبة عقب ظهور أكثر من 11 فردا داخل الفريق بفيروس كورونا.

7 إصابات تتكفل بوداع المقاولون للكونفدرالية

ودع المقاولون العرب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مبكراً من دور الـ32 الأول بعد الخسارة من النجم الساحلى التونسى فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف عقب التعادل فى الذهاب بمصر سلبياً، المقاولون واجه ظروفاً صعبة بكلتا المباراتين، ففى الأولى عانى من غيابات مؤثرة بين اللاعبين بلغت 9 أساسيين بسبب فيروس كورونا، وفى العودة ايضاً ضرب كورونا 5 لاعبين مؤثرين، بالإضافة إلى إصابة عماد النحاس مدرب الفريق وعلاء عبد الغنى المدرب العام، ليسافر الفريق بدون مدربه ويخوض مباراة العودة.

الإسماعيلى يفقد لاعبين قبل السفر للمغرب

تأكدت إصابة عمر الوحش كابتن النادى الإسماعيلى بفيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها إيجابية ليتأكد غيابه بجانب زميله مدحت فقوسة المصاب بكورونا أيضا عن مواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الاثنين المقبل في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية، فى لقاء لن يكون سهلاً على الدراوش، خاصة أن الفريق المغربى يطمح إلى إرضاء جماهيره بعد الخروج من دورى أبطال أفريقيا من الأدوار التمهيدية.

7 غيابات عن مباراة المصرى والاتحاد

يفتقد الاتحاد السكندري لأربعة لاعبين أمام النادي المصري بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وهم محمد صبحي الحارس الأساسي للفريق، وعمرو خليل الحارس الثالث، إيمانويل إيكوي المهاجم الأوغندي، وكريم يحيى الظهير الأيمن، و في الجهة الأخرى، سيفتقد المصري لخدمات الثلاثي أحمد رفعت، وأحمد جمعة، وزياد فرج بسبب الإصابة بفيروس كورونا أيضاً.