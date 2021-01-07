شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطط لإعارة جيرالدو بنفس طريقة "بادجي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو النادي الأهلي لتكرار سيناريو السنغالي اليو بادجي مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا، خاصة بعد رفع اسم الأخير من قائمة الفريق الأحمر ووضعه على قائمة الانتظار، من أجل قيد الكونغولي والتر بواليا في قائمة الأهلي خلال فترة القيد الحالية.

ويرغب مسئولو الأهلي في إعارة جيرالدو لأحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، على أن يتم بيعه لأحد الأندية الراغبة في شراء خدمته بنهاية الموسم الحالي، أو يتم وضع بند أحقية البيع في عق الإعارة للنادي الذي سيحصل على خدمات اللاعب خلال الستة شهور المتبقية من الموسم الحالي.

وأنهى مسئولو الأهلي إعارة اليو بادجي إلى أنقرة جوتشو التركي حتى نهاية الموسم بنية البيع النهائي مقابل مبلغ مالي معين، مع الحصول على 250 ألف دولار قيمة الإعارة، بعد رفع اسم المهاجم السنغالي بداية الموسم الحالي لقيد المغربي بدر بانون.

وفشل جيرالدو في استغلال الفرصة التي حصل عليها مع الأهلي على مدار موسمين، منذ التعاقد معه في يناير 2019 قادما من أول أغسطس الأنجولي، وفشل في إثبات نفسه مع كل المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الأهلي، سواء مارتن لاسارتي أو رينيه فايلر أو بيتسو موسيماني.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء يتفاوضون مع الأنجولي جيرالدو لإقناعه بالموافقة على إدراج اسمه في قائمة الانتظار بعد رفع اسمه من قائمة الأهلي حتى يتثنى لهم قيد الكونغولي والتر بواليا الوافد حديثا من الجونة خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

أوضح المصدر أن جيرالدو يرفض دخول قائمة الانتظار ولكن سيعقد مسئولي القلعة الحمراء جلسة مع اللاعب لإقناعه بالموافقة على دخول القائمة مع تقديم أكثر من عرض لاغراء اللاعب بالرضوخ لمطالب الإدارة الحمراء.

شدد المصدر على أن الأهلي سيعرض على جيرالدو التواجد في قائمة الانتظار مع تقاضي مستحقاته بانتظام أو تقاضي قيمة عقده لنهاية الموسم مع فسخ التعاقد معه أو تسويقه خلال الميركاتو الشتوي الحالي لأي من الأندية الراغبة في التعاقد معه.