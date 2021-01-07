شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المقاولون تغادر تونس فى رحلة 3 ساعات إلى القاهرة بعد وداع الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مطار تونس لتبدأ رحلة العودة الى القاهرة في الثانية عشر ظهرا بتوقيت تونس الواحدة بتوقيت القاهرة في رحلة تستغرق 3 ساعات ونصف حيث من المتوقع ان تصل الطائرة الى القاهرة في الرابعة مساء، وتحركت البعثة من مقر الاقامة في السابعة صباحا حيث يبعد عن المطار حوالي ساعتين.

وجدد مسئولو المقاولون العرب ثقتهم فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس، رغم الخروج المبكر لذئاب الجبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أكد مسئولو النادى أن الظروف التى سبقت المباراة بسبب إصابات كورونا بالإضافة إلى "التعنت" التحكيمى من وجهة نظرهم، أدت إلى خسارة الفريق فى لقاء العودة بتونس أمام النجم الساحلى والخروج من البطولة.

وكان المقاولون العرب قد ودع الكونفدرالية من دور الـ32 الأول، بعد الخسارة من النجم الساحلى بنتيجة 2 / 1 فى مباراة العودة بالمنستير، بعد التعادل سلبياً فى القاهرة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة عماد النحاس، باقى فى منصبه، مشيرا إلى أن الفريق ودع البطولة بخطأ تحكيمى واضح.

وقرر نادى المقاولون العرب التقدم بشكوى ضد الحكم المغربى نور الدين الجعفرى الذى أدار مباراة الفريق أمام النجم الساحلى التونسى فى إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية باحتساب ضربة التونسى هيثم الجوينى بادعاء أن الكرة لمست يده وهو ما نفاه النادى واللاعب.

وأكد هيثم الجويني مهاجم المقاولون أن الحكم شاهد الكرة وهي تصطدم بوجهه، وأجمع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين على أن المقاولون خرج بفعل فاعل.