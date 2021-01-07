شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح أمين مهاجم وادى دجلة يعلن إصابته بكورونا قبل مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صلاح أمين، مهاجم فريق وادى دجلة، عن إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه الشخصى على انستجرام "إيجابى كورونا، يأتى ذلك قبل 24 ساعة فقط من المباراة المرتقبة لفريق الغزلان أمام إنبى والمقرر إقامتها غداً بالجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

وانضم صلاح أمين إلى صفوف وادى دجلة فى بداية الموسم الجارى قادماً من فريق مصر المقاصة.

وكان وادى دجلة قد تعادل سلبياً مع النادى الأهلى فى مباراة الجولة الماضية، ليعطل قطار الانتصارت الأحمر بعد مباراة قوية.

ويحتل وادى دجلة المركز الـ 12 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط حصدها فريق الغزلان بعد خوض 4 مباريات، حيث فاز دجلة فى مباراة واحدة، وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة أخرى، واستقبل وادى دجلة 4 أهداف وسجل لاعبوه أربعة أهداف أخرى.



صلاح أمين

فى سياق أخر، أعلن نادى وادي دجلة، فى بيان رسمى، تفرغ وائل رياض شيتوس، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، للعمل مع المنتخب الأولمبي، استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وجاء نص البيان كالتالي:

إيماناً بالواجب الوطني والمساهمة القومية في رفعة شأن مصر والمنتخب الاوليمبي فقد تفرغ الكابتن وائل رياض تفرغاً كاملاً لعمله مع المنتخب الاوليمبي ولأن مصلحة المنتخبات الوطنية تأتى دائماً فوق المصلحة الشخصية ومصلحة الأندية.

من جهته قال طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة الرياضى، "تضع شركة أندية وادي دجلة مصلحة الوطن فوق مصلحتها لذلك نتمني التوفيق وائل رياض مدرب المنتخب الأوليمبي في مهمته في أوليمبياد طوكيو المقبلة ونرحب به في أي وقت ببيته الثاني عند الانتهاء من هذا الواجب"

ويشغل وائل رياض في الجهاز المعاون لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، والذي يضم إلى جانبهما، معتمد جمال، مدربا عاما، ومحمد شوقي مساعدا، وأسامة عبدالكريم مدربا لحراس المرمى.

وتأهل المنتخب الأوليمبي لأوليمبياد طوكيو المقررة صيف 2021، بعد الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي أقيمت في مصر.