شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: قرار عدم رحيل أى لاعب "نهائى"..وعروض زيزو "فشنك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام سالم المتحدث الاعلامى لنادى الزمالك أن بيان لجنة القلعة البيضاء جاء رداً على محاولة عرقلة الفارس الأبيض،وقال عصام سالم فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم امام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" بيان الزمالك جاء لعرقلة محاولات هز استقرار الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية ، ولن يرحل أى لاعب من الزمالك هذا الموسم".

ويضيف عصام سالم :"نواجه هجمة كبيرة من عروض الاحتراف للاعبين فى توقيت صعب ، رغم أن الفريق يسير بخطى ثابتة رغم صعوبة مباريات الزمالك فى بداية الدوري".

وعن ساسى وزيزو قال المتحدث الاعلامى لنادى الزمالك:" علاقتى قوية بأندية الامارات وعلمت أن الوصل والعين لايرغبان فى التعاقد مع زيزو والناديين أعلنا رغبتهم الحفاظ على مسيرة الزمالك وسعيه للعودة لمنصات التتويج ، بينما ساسى يظل حالة خاصة وسيكون بعيد عن المشاركة لحين استقرار الوضع بينه وبين النادى والوصول لمنطقة تلاقى بين الطرفين".

وأكمل عصام سالم:" لن نسمح لاى لاعب بالخروج للحديث فى وسائل الاعلام ، نريد التركيز فى المباريات حتى نحقق الفوز تلو الأخرونعود للتتويج بالالقاب مرة أخرى".

اتخذت إدارة الكرة بنادي الزمالك قرارا لفرض مزيد من الانضباط داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمى للقلعة البيضاء منذ قليل، وقررت إدارة الكرة منع أي لاعب من التصريحات الإعلامية إلا بموافقة كتابية من المشرف العام على الكرة أو مدير الكرة بالنادي.

كما تؤكد إدارة الكرة بنادي الزمالك وفقا لما ذكره الموقع الرسمي على تطبيق لائحة الفريق الداخلية على جميع اللاعبين الذين خالفوا نظام التصريحات الإعلامية في الفترة الأخيرة، كما يتم تطبيق اللائحة على جميع اللاعبين بشأن الالتزام بالتدريبات وذلك لفرض مزيد من الانضباط الفترة القادمة.