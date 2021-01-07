شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تؤجل مباراة الأهلى و سبورتنج فى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الطائرة القائم بأعمال المدير التنفيذى عن تأجيل مباراة الأهلى وسبورتنج فى الجولة الثانية بالدورى والمقرر لها غدا الجمعة ، بسبب ظهور حالة كورونا إيجابية فى صفوف الفريق السكندرى.

و قال غزلان أن قرار التأجيل جاء خوفا من وجود حالات أخرى بالفريق لم تظهر حتى الأن ، وفقا لنشرة تعليمات الموسم الجديد للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .

تقام على مدار غدا الجمعة ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثانية بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 23021 ، حيث تشهد هذه البجولة لقائات بين كلا من ، سموحة مع الطسران و الشمس مع أصحاب الجياد و الزمالك مع هليوبوليس و دلفى مع الصيد و 6 أكتوبر مع الجزيرة .

وشهدت الجولة الأولى فوز كل من، الأهلى على دلفى 3/0 والشمس على الطيران 3/0 والزمالك على أصحاب الجياد 3/0 والجزيرة على سموحة 3/2 والصيد على أكتوبر 3/0، بينما تأجل لقاء هليوبوليس مع سبورتنج.

أعطت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، الأندية مهلة حتى 20 يناير المقبل لإبرام عقود للاعبات فى الموسم الجديد، مع إخطار الأندية بحق اللاعبات فى التعاقد مع أى نادٍ آخر فى حال عدم إبرام عقود. كما قررت اللجنة إجراء تعديلات تنظيمية فى الموسم الجديد 2020 / 2021 فيما يخص الأندية وعقود اللاعبات، حيث ألزمت اللجنة كل نادٍ بتحرير عقود لجميع أندية الممتاز للسيدات القسم الأول بحيث يكون للاعبة التى أمضت مدة لا تقل عن 4 سنوات بالمراحل السنية ما قبل الدرجة الأولى بتعيين توقيعها مدة لا تقل عن موسمين "حق رعاية" ولا يجوز للنادى تجزئة المدة.

وتقررعلى اللاعبة الدولية المحدد لها عقد مرحلتى الناشئات والشابات عدم الإنتقال لأى نادٍ آخر بانتهاء مدة العقد، بينما لاعبة الدرجة الأولى تنتقل بانتهاء مدة العقد ، مع تحديد رسوم 300 جنية للعقد عن كل موسم.

فيما تقرر السماح بانتقال أى لاعب أو لاعبة فى مراحل الناشئين والناشئات والشباب والشابات بين المحافظات دون استغناء ما عدا محافظتى القاهرة والجيزة.