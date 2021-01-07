شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: باتشيكو لم يطلب ضم أسامة جلال وحسام حسن فى الحسابات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، أن جايمى باتشيكو مدرب القلعة البيضاء لم يطلب ضم أسامة جلال مدافع إنبى خلال الميركاتو الشتوى الجارى، وقال سالم فى عبر برنامج "بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: المهندس فرج عامر يجيد تسويق لاعبيه، بالتأكيد حسام حسن لاعب كبير ولكن سموحة يطلب أرقام كبيرة، وحتى الآن مفيش حد برة الحسابات، والقرار النهائى سيكون بناء على موقفنا من مصطفى محمد سواء استمر أو رحل إلى الدورى الفرنسى، وباتشيكو لم يطلب أسامة جلال حتى الآن.

أضاف المتحدث الرسمى لنادى الزمالك : فرجانى ساسى يصل غداً، ولن يلعب مباراة طلائع الجيش، والحمدلله المسحات سلبية باستثناء محمد أشرف روقة، ومحمود علاء راجع وعبد الله جمعة بيشارك، وكورونا الآن أصبحت هى من تضع تشكيل الفرق وليس المدرب.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك إجراء التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك ووكيله مهند عون عدة اتصالات ببعض مسئولى أندية الإمارات والسعودية للوصول لاتفاق يقضى بشراء الـ6 أشهر الأخيرة فى عقد ساسى مع الزمالك ويرحل عن النادى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويتبقى فى عقد فرجانى ساسى 6 أشهر، ويرغب اللاعب في الرحيل عن الأبيض في الوقت الحالي، إلا أن كل العروض التي تلقاها من أندية ترغب في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الزمالك رسميا.

ومن المنتظر وصول فرجاني ساسي إلى مصر غدا عقب الراحة التي حصل عليها طوال الأسبوع الجاري وتحديدا منذ نهاية مباراة الزمالك وإنى التى أقيمت السبت الماضى، وسيتم استبعاد فرجاني ساسي من مباراة طلائع الجيش المقبلة والمقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من الدورى.