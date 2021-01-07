شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يقوم بجولة تفقدية للمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جوالاته التفقدية، للصالات المغطاة المستضيفة لفعاليات بطولة العالم لكرة اليد، والمقرر اقامتها في الفترة من 13 الي 31 يناير الجاري، حيث قام صباح اليوم الخميس بزيارة لمقر المدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة.

تقام المدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة على مساحة 93 فدان، وتضم مجمع الملاعب و منطقه الألعاب الجماعية والملاعب المتعددة الأغراض والأماكن المخصصة للعائلات و الأطفال وصالات الألعاب الفردية ومجمع حمامات السباحة وملاعب التنس و ملاعب الاسكواش والمبني الثقافى التكنولوجى والمبنى الاجتماعي و منطقه الخدمات والصاله المغطاة التى تم الانتهاء من انشائها .

وأوضح صبحي أن المدينة الرياضية تعد واحدة من الصروح الرياضية العملاقة بمصر التى تم انشائها وفق المعايير الدولية وتمثل اضافه قويه للمنشاءات الرياضية التي تتميز بها مصر و المنتشره في جميع انحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن المدينة تعد واحدة من المشروعات القومية الرياضية، والتي تضاف للبنية الانشائية الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة وواحدة من الانجازات التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشاد صبحي بحجم الانجاز المحقق على صعيد البنية الانشائية حيث تم الانتهاء من الصالة المغطاة داخل المدينه واستعدادها لاستضافه منافسات بطوله العالم لكره اليد 2021 و كبرى البطولات الرياضية الدولية.

وتتسع صالة العاصمة الادارية لنحو 7500 متفرج و تم تاسيسها عام 2020 ضمن مشروعات المدينه الرياضية في العاصمة الادارية ، وتستضيف الصاله مباريات المجموعتين الثانية " اسبانيا وتونس والبرازيل بولندا" والسادسة "البرتغال والجزائر وايسلندا والمغرب".

وفى السياق ذاته عقد صبحى اجتماع مع مديرى الصالات الأربعة التي ستقام فيها فعاليات البطولة للوقوف على الاستعدادات النهائية، قبل انطلاق الفعاليات .

يشار إلى أن بطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021" هي البطولة الأكبر في العالم والتى تقام منذ انتشار جائحة كورونا العام الماضى.

ويشارك فى مونديال اليد 32 منتخبا للمرة الأولى وتقام منافسات البطولة فى 4 صالات هى صالة استاد القاهره وصالة العاصمه الاداريه وصالة برج العرب وصالة الدكتور حسن مصطفى ب 6 اكتوبر.