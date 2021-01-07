شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية مسحة محمد هاني بكورونا واستبعاده من قائمة مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد كشف الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن المسحة الطبية التي أجراها جميع اللاعبين ‏والجهاز الفني جاءت سلبية، باستثناء محمد هاني الذي سيتم إعادة المسحة له يوم السبت ‏المقبل للمزيد من الإطمئنان على حالته.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس وفقا للبرتوكول المتبع قبل المباريات ‏الرسمية، حيث ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الممتاز.‏

وأثبتت المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها فريق الأهلي إيجابية عينة محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر، واستبعاده من قائمة الأهلي التي ستخوض مباراة سيراميكا غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأعلن عمرو السولية تعافيه من فيروس كورونا بعد معاناته من الفيروس اللعين لفترة طويلة، حيث يغيب عن الأهلي منذ مباراة فريقه ضد سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعاني الأهلي من الإصابات بكورونا والتي تسببت في حرمانه من عدد من لاعبيه خاصة في مباراة وادي دجلة بالدوري، حيث تسبب الفيروس اللعين في فقدان خدمات كلا من عمرو السولية وأفشة ومحمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومروان محسن ومحمود كهربا، بخلاف الغيابات للإصابة مثل جونيور أجايي وناصر ماهر.