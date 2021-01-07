شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض لشبونة.. بنفيكا يطلب هداف المقاولون الصاعد معايشة بنية البيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادى بنفيكا البرتغالى، عرضاً إلى المقاولون العرب، يطلب قضاء يوسف حسن هداف فريق 2003 الذى تم تصعيده مؤخراً إلى الفريق الأول، فترة معايشة لمدة أسبوعين بنية البيع النهائى فى حالة لاقى اللاعب قبولاً فنياً، وذلك بعد أيام قليلة من قبول المقاولون لعرض المعايشة الذى تقدم به نادى لشبونة البرتغالى لنفس اللاعب.

ووافق نادي المقاولون العرب على الطلب المقدم من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لخضوع مهاجم الفريق الشاب يوسف حسن لفترة معايشة لمدة أسبوع تمهيدًا للتفاوض حول ضم اللاعب الفترة المقبلة، وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن سبورتنج لشبونة طلب معايشة اللاعب لمدة أسبوع خلال شهر فبراير المقبل على أن يتم تحديد الموعد بالتنسيق بين الناديين.

وقال محمد عادل فتحي إنه من منطلق حرص وسعي النادي الدائم لفتح آفاق الاحتراف للاعبي الفريق رحب مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح بالعرض ووافق الكابتن عماد النحاس المدير الفني على العرض خاصة أن المقاولون يسعى لتكرار تجاربه السابقة والناجحة مثل محمد صلاح ومحمد النني خاصة أن يوسف حسن من العناصر المبشرة للكرة المصرية.